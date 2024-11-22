العالم اليوم - "COP29" يقترح دعما بـ250 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - طرحت رئاسة مؤتمر المناخ العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة مسودة نص جديد، تدعو الدول الصناعية لزيادة حجم المساعدات المناخية للدول الفقيرة، لتصل إلى 250 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2035.

وسيكون المبلغ الجديد أكبر بحوالي 2.5 مرة من مبلغ الدعم، المقدم حاليا ويأتي في نهاية مؤتمر COP29، الذي يركز على التمويل.

ويتمثل الهدف الإجمالي في جمع 1.3 تريليون دولار، مع اضطلاع بنوك التنمية ومصادر تمويل خاصة أيضا بدور مهم، إلى جانب دول مانحة أخرى.

وكانت التعهدات المالية للدول الفقيرة لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.

من المقرر تمديد فترة اجتماعات ومداولات قمة المناخ COP29 في أذربيجان في ظل استمرار المفاوضات الصعبة بشأن تمويل العمل المناخي.

وكان من المقرر أن تنتهي المحادثات في باكو عند 6 مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة.