انت الأن تتابع خبر عايزة تبقي متألقة؟ العيد عند جوزك يبقى عيدين.. ضعي كمية صغيرة من النشا على كريم نيفيا في هذه المنطقة ل10 ثوان وشاهدي النتيجة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة من أكثر الأجزاء حساسية في الجسم ولذلك تحتاج إلى العناية اليومية لحمايتها من العوامل البيئية التي قد تؤثر عليها وتسبب اسمرارها أو ظهور البقع الداكنة من بين الحلول الطبيعية والفعالة التي يمكن استخدامها لتحسين مظهر البشرة وتفتيحها هو خليط كريم نيفيا مع النشا حيث يعد هذا الخليط من الوصفات البسيطة والآمنة التي تعطي نتائج رائعة في وقت قصير.

فوائد كريم نيفيا للبشرة

كريم نيفيا هو من أشهر الكريمات التي تستخدم لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف بفضل تركيبته الغنية بالزيوت الطبيعية والفيتامينات التي تغذي البشرة وتعمل على ترطيبها بعمق بالإضافة إلى أنه يحتوي على مواد تساعد في تحسين مرونة الجلد وحمايته من علامات التقدم في السن كما يعمل نيفيا على تنعيم البشرة وتجديد خلاياها مما يجعلها أكثر إشراقة وحيوية.

فوائد النشا للبشرة

النشا هو مكون طبيعي يحتوي على خصائص مهدئة للبشرة ويعمل على تفتيح لونها بشكل طبيعي وآمن كما يساعد في إزالة الخلايا الميتة مما يجعل البشرة أكثر نضارة كما يعتبر النشا من المواد التي تعمل على امتصاص الزيوت الزائدة من الجلد وبالتالي يساعد في معالجة البشرة الدهنية ويقلل من ظهور حب الشباب والبثور بالإضافة إلى أن النشا يساعد في تفتيح البقع الداكنة التي قد تظهر على البشرة.

طريقة تحضير خليط كريم نيفيا مع النشا للتفتيح