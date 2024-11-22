نشكركم على متابعتكم خبر ياسمين رئيس تبادر بحملة إنسانية فريدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - في خطوة إنسانية رائعة، أطلقت الفنانة ياسمين رئيس حملة “فستانك يفرح غيرك”، والتي تهدف إلى جمع فساتين الزفاف والتبرع بها لفتيات لا يستطعن تحمل تكاليف شرائها. جاءت هذه المبادرة الملهمة بالتزامن مع طرح فيلمها الجديد “الفستان الأبيض”.

فكرة الحملة:

تستوحي الحملة فكرتها من قصة فيلم “الفستان الأبيض” الذي تدور أحداثه حول عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة العرس. تسعى الحملة إلى تحويل قصة الفيلم إلى واقع ملموس من خلال مساعدة العرائس المحتاجات على تحقيق حلمهن بارتداء فستان الزفاف في يومهن الكبير.

أهداف الحملة:

تهدف الحملة إلى تحقيق الأهداف التالية:

جمع أكبر عدد ممكن من فساتين الزفاف المستعملة والجديدة.

توزيع الفساتين على العرائس المحتاجات بالتعاون مع المؤسسات الخيرية.

نشر ثقافة التكافل الاجتماعي والتبرع.

تسليط الضوء على أهمية دعم المجتمعات المحلية.

دور الفن في خدمة المجتمع:

أكدت ياسمين رئيس أن الفن له دور كبير في خدمة المجتمع، وأنها سعيدة بقدرتها على إطلاق هذه الحملة الإنسانية. ودعت الفنانة جميع الفتيات إلى المشاركة في الحملة والتبرع بفساتينهن، مشيرة إلى أن فرحة العروس لا تقدر بثمن.

تفاصيل الفيلم:

فيلم “الفستان الأبيض” هو فيلم درامي اجتماعي يعكس واقع العديد من الفتيات اللاتي يواجهن صعوبات في توفير فستان زفاف. يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم أحمد خالد صالح وأسماء جلال، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف.