نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «تنبيه هام من المرور السعودي».. عقوبات مشددة وغرامات تصل إلى 6000 ريال عند القيادة بهذه الحالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المرور السعودي بيانًا رسميًا يوضح فيه فرض عقوبات صارمة على بعض حالات القيادة المخالفة، في إطار جهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة الطرق وضمان أمن مستخدميها. تهدف هذه الإجراءات إلى التصدي للسلوكيات التي تهدد حياة المواطنين وتعرضهم للخطر، مع فرض غرامات مالية رادعة تتماشى مع لائحة المخالفات المرورية الجديدة.

أبرز المخالفات وعقوباتها

القيادة في أماكن ممنوعة: غرامة بين 1000 و2000 ريال.

غرامة بين 1000 و2000 ريال. عدم استخدام الأضواء أثناء القيادة ليلًا: غرامة بين 1000 و2000 ريال.

غرامة بين 1000 و2000 ريال. عدم الامتثال لتنظيم السير: غرامة بين 150 و300 ريال.

غرامة بين 150 و300 ريال. مخالفات الشاحنات الكبيرة: عدم الالتزام بالمسار الأيمن يعرض السائق لغرامة بين 3000 و6000 ريال.

طريقة الاستعلام عن المخالفات

تتيح إدارة المرور السعودي خدمة إلكترونية عبر منصة "أبشر" للاستعلام عن المخالفات بسهولة، من خلال الخطوات التالية: