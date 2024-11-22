نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الموارد البشرية» تطلق حملة وطنية لتطوير المهارات.. مليون فرصة تدريبية بانتظار السعوديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نجاح المرحلة الأولى من حملة "وعد" الوطنية، التي انطلقت عام 2023 ضمن جهودها لتحقيق رؤية المملكة 2030. تهدف الحملة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال توفير مليون فرصة تدريبية في مجالات متنوعة، بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية. الحملة حققت إنجازات بارزة عززت من قدرات القوى العاملة في المملكة وساهمت في رفع كفاءتها.

تفاصيل حملة «وعد» ومراحلها

انطلقت الحملة في عدة مدن مثل عرعر، الظهران، جدة، وجازان، وتمكنت من تقديم أكثر من مليون ومئة وخمسين ألف فرصة تدريبية. وقد تعاونت الوزارة مع 14 شركة وطنية لتوفير برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى رفع مهارات الشباب والشابات السعوديين، وتشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير الكفاءات المحلية. إلى جانب ذلك، تم تنظيم ملتقيات تدريبية إقليمية لتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات.

إنجازات حملة «وعد»

أسهمت الحملة في تحقيق نجاح بنسبة 112% خلال مرحلتها الأولى، ما يعكس حرص وزارة الموارد البشرية على بناء اقتصاد قوي يرتكز على كفاءات وطنية متميزة.