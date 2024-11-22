نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيقاف طاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلي المقبلة أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام البنك الأهلي بسبب الإيقاف.

وحصل طاهر محمد طاهر على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري خلال أحداث الشوط الثاني.

وكان طاهر قد حصل على بطاقتين صفراوين في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا، وأمام نادي زد بالجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ويتقدم الأهلي حاليًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله عمرو السولية من ركلة جزاء.