القاهرة - محمد ابراهيم - نور النبوي يوجه رسالة شكر لجمهوره و فريق عمل و صناع مسلسل "6 شهور"

وجه الفنان نور النبوي رسالة شكر إلى جمهوره وفريق عمل وصناع مسلسل “6 شهور”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل منذ عرضه.



منشور الفنان نور النبوي

و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب نور النبوي: "مسلسل 6 شهور دلوقتي موجود كامل على watchit، شكر وحب للجمهور كبير جدًا.. المسلسل ده عملته عشان مؤمن بيه ومؤمن بفكرته ومراد عملته عشان شفت منه كتير في جيلي ومبسوط ان الجيل شاف نفسه في المسلسل".

نور النبوي يوجه رسالة شكر لجمهوره وفريق عمل وصناع مسلسل "6 شهور"

وأضاف: “اللي في الصورة هما صناع العمل والفريق اللي قعد سنتين يشتغل على المشروع، كانت رحلة صعبة وحلوة جدًا بشكر المخرج استاذ مصطفى الصولي، بشكر المؤلفين استاذ احمد هشام واستاذ عمرو أبو زيد، بشكر مدير تصوير استاذ احمد ثابت، بشكر استاذ خالد الجبري على الموسيقى وبشكر ليجيسي على الأغاني الحلوة.

و تابع: "بشكر شركة الإنتاج استاذ تامر مرتضى واستاذ مصطفى العوضي على إيمانهم بالمشروع، بشكر استاذ رامي الجندي مدرب التمثيل على شغله الرائع متشرف اني اشتغلت مع الكاست ده وبشكر كل الكرو على شغلهم، شكرًا شكرًا شكرًا، تحية للجمهور الكبير ونتقابل في الحريفة 2".

لقد نال مسلسل “6 شهور” إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، لما يقدمه من قصة إنسانية مليئة بالإثارة والتشويق، كما يجسد نور النبوي دورًا مميزًا في العمل، الذي يُعتبر أحد أبرز أعماله في الفترة الأخيرة.

مسلسل “6 شهور” الأكثر مشاهدة في جميع انحاء العالم

أحداث مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي

يخوض نور النبوي البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل "6 شهور"، حيث يتناول المسلسل قضايا إجتماعية مهمة بقالب درامي مشوق، ويناقش به فكرة معاناة الشباب في مجال الـ real estate بعد التخرج، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.

تفاصيل مسلسل 6 شهور



يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم، المسلسل تحت إشراف فريق تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.