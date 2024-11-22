كشف أسرار مخدر الآيس وتأثيراته المدمرة على الصحة النفسية والجسدية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - مخدر الآيس، هذا الاسم الذي بات يطلق الرعب في قلوب الأسر، هو أحد أخطر أنواع المخدرات التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بين الشباب. يتميز هذا المخدر بتأثيراته المدمرة على الجهاز العصبي المركزي والدماغ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية والجسدية للمتعاطي.

ما هو مخدر الآيس؟

هو مادة مخدرة صناعية شديدة الإدمان، تأتي على شكل بلورات شفافة أو مسحوق أبيض. يتم تعاطيه بعدة طرق، منها الحقن والتدخين والشم. يؤثر الأيس بشكل مباشر على الدماغ، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الدوبامين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالمتعة والإدمان.

تأثيرات مخدر الآيس:

آثار قصيرة المدى: يشعر المتعاطي باندفاع شديد من الطاقة، وزيادة في اليقظة، وسرعة في ضربات القلب، وارتفاع في درجة الحرارة، وقلق شديد، وهلوسات سمعية وبصرية.

آثار طويلة المدى: يتسبب الإدمان على الأيس في تلف الدماغ، واضطرابات نفسية حادة مثل الفصام والاكتئاب، وأمراض قلبية وعائية، وأمراض نفسية مزمنة. كما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.

أخطار الجرعة الزائدة:

الجرعة الزائدة من مخدر الأيس يمكن أن تكون قاتلة. وتشمل أعراض الجرعة الزائدة:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة

ضربات قلب سريعة وغير منتظمة

صعوبة في التنفس

نوبات صرع

فقدان الوعي

الموت

كيف تحمي نفسك وأحبائك من مخاطر الأيس؟

التوعية: نشر الوعي بمخاطر المخدرات بين الشباب والأسر.

الدعم الأسري: توفير بيئة عائلية داعمة وحمائية للأبناء.

البرامج الوقائية: تنفيذ برامج وقائية في المدارس والمجتمعات.

العلاج: توفير برامج علاجية فعالة لمدمني المخدرات.