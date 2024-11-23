تأثير الإصابة بالاكتئاب على صحة الرجال

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - التأثير النفسي والجسدي للاكتئاب على الرجال

الاكتئاب هو حالة نفسية تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية لعدد كبير من الأفراد في جميع أنحاء العالم، والرجال ليسوا استثناء. يعاني الكثير من الرجال من أعراض الاكتئاب التي قد تبقى غير معالجَة بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية والضغوط المحيطة بهم.

التغييرات النفسية والسلوكية

يعاني الرجال المصابون بالاكتئاب من تغيرات نفسية وسلوكية عديدة، والتي تؤثر بشكل مباشر في جودة حياتهم اليومية وأدائهم المهني والعائلي. تشمل هذه التغييرات:

الشعور المستمر بالحزن واليأس

غياب الاهتمام بالأنشطة التي كانت محببة سابقًا

التهيج والغضب السريع

الانسحاب الاجتماعي والعزلة

بالإضافة إلى ذلك، قد يُظهِر الرجال ميلًا أكبر لاستخدام الكحول أو المخدرات كوسيلة لمواجهة الاكتئاب، مما يزيد المشكلة تعقيدًا على المدى الطويل.

التأثيرات الجسدية للاكتئاب

لا يقتصر الاكتئاب على التأثير العقلي فقط بل يمتد ليشمل الأعراض الجسدية، والتي قد تشمل:

التعب المزمن وفقدان الطاقة

اضطرابات النوم، مثل الأرق أو النوم الزائد

تغيرات في الشهية والوزن

آلام غير مبررة في الجسم مثل الصداع وآلام الظهر

تزيد هذه الأعراض الجسدية من صعوبة الحياة اليومية وقد تحد من قدرة الرجال على ممارسة الأنشطة الاعتيادية.

الحواجز أمام العلاج

يواجه العديد من الرجال الذين يعانون من الاكتئاب عوائق مختلفة تحول دون طلب المساعدة المناسبة. ومن بين هذه العوائق:

الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية

الضغط الاجتماعي لدور الذكورة وعدم التعبير عن المشاعر

الاعتقاد الخاطئ بأن الاكتئاب علامة على الضعف الشخصي

الخطوات العملية للتغلب على الاكتئاب

لحسن الحظ، هناك عدة استراتيجيات يمكن للرجال اتباعها لتحسين صحتهم النفسية والجسدية:

البحث عن الدعم العاطفي من الأفراد الموثوق بهم أو الانضمام إلى مجموعات الدعم

ممارسة النشاط البدني المنتظم الذي يساهم في تحسين الحالة المزاجية

استشارة المتخصصين في الصحة النفسية للحصول على العلاج المناسب، سواء كان علاجًا دوائيًا أو نفسيًا

التواصل المفتوح والصريح حول المشاعر والتحديات مع الأصدقاء أو أفراد العائلة

ختامًا، من المهم أن ندرك أن الاكتئاب مرض يمكن علاجه، وأن السعي للتدخل الطبي والنفسي المناسب قد يحدث فرقًا كبيرًا في حياة الرجال الذين يعانون منه. التوعية بالفوائد النفسية والجسدية لطلب المساعدة يمكن أن تقلل من الوصمة الاجتماعية وتُمكِّن المزيد من الرجال من الوصول إلى العلاج الضروري لتحسين نوعية حياتهم.