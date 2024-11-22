قرعة الأدوار الإقصائية في دوري الأمم الأوروبية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أقيمت، اليوم الجمعة، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت قرعة الدور ربع النهائي على النحو التالي:

– هولندا × إسبانيا.

– إيطاليا × ألمانيا.

– كرواتيا × فرنسا.

– الدنمارك × البرتغال.

وتلعب مباريات الذهاب يوم 20 مارس/آذار 2025، ثم تقام مباريات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وفي الدور نصف النهائي، يواجه المتأهل من مباراة (إيطاليا × ألمانيا) المتأهل من مواجهة (الدنمارك × البرتغال)، والمتأهل من مباراة (هولندا × إسبانيا) يضرب موعداً مع المتأهل من مباراة (كرواتيا × فرنسا).

وتقام مباراتي النصف نهائي، يومي 5 و6 يونيو/حزيران 2025.