ليونيل ميسي يبدي رأيه بمستوى برشلونة تحت قيادة هانزي فليك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أشاد ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بالمستوى المميز الذي يقدمه برشلونة، تحت قيادة الألماني، هانزي فليك، خلال الموسم الحالي.

وخلال ظهوره في برنامج “El nou clam” على قناة “TV3” في ميامي، قال النجم الأرجنتيني: “أراه فريقاً رائعاً، وهذا لا يفاجئني، لأن هذه ليست المرة الأولى، بل كان يحدث طوال مسيرتي، على الأقل منذ انضمامي للنادي وأنا في الثالثة عشرة من عمري”.

وأضاف ميسي: “من الرائع أن يحصل الشبان على الفرصة في السنوات الأخيرة، عندما يُمنحون الفرصة والثقة، يردون بتلك الطريقة لأنهم يعرفون النادي أفضل من أي شخص آخر”.

وأتم بهذا الشأن: “وهم معتادون على لعب هذا الأسلوب منذ صغرهم، وعندما يُدعمون بشكل جيد، تحدث هذه الإنجازات كما حدث في فترات سابقة”.

جدير بالذكر، أن ليونيل ميسي رحل عن صفوف برشلونة، صيف 2021، بعد عدم تمكن برشلونة من تجديد عقده بسبب الأزمة الاقتصادية التي كان يعاني منها النادي.