انت الأن تتابع خبر الزمالك ينتظر رد الكاف على استئناف عقوبات الكونفدرالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول رد الاتحاد الافريقى لكرة القدم كاف على الاستئناف الذى تقدم به مسئولو النادى على العقوبات التى وقعها كاف على القلعة البيضاء بسبب أحداث الكونفدرالية التى توح بها الأبيض مؤخرا.

وينتظر الزمالك قرار الكاف سواء بتخفيض العقوبات التى تم توقيعها على النادى أو تخفيفها، والتى كانت عبارة عن تغريم الزمالك 200 ألف دولار، ومنع حضور جماهيره فى مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات- اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد يوم 18 نوفمبر الجاري، موعداً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة التي تم توقيعها على النادي الأبيض بسبب أحداث نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ورأى مجلس إدارة نادي الزمالك أن العقوبة التي تم توقيعها على القلعة البيضاء مبالغ فيها، لاسيما وأن نادي الزمالك لم يكن مسؤولا عن إجراءات تنظيم مباراة نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي ، مما دفع الإدارة للتقدم بتظلم على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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