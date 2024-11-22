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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: تحسين بيئة الأعمال يحقق معدلات نمو تصل إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:19 مساءً - محمد أحمد_ قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تحسين بيئة الاستثمار من شأنه أن يسهم في تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و 7%.
ونوه الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن الوصول إلى المستهدفات يتطلب إصلاحات شاملة على المستوى التشريعي و التنفيذي وتنسيق للجهود بين كافة القطاعات الحكومية.
ونبه الخطيب، إلى أن الدولة تعمل على جذب المزيد من المستثمرين من خلال تقديم حوافز جديدة تسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية.
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