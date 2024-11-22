حسن الخطيب: التوسع في المناطق الحرة لجذب الاستثمارات وتوطين…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:24 مساءً - محمد أحمد_ أكد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التوسع في إنشاء المناطق الحرة باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تسعى لتعزيز قدرات الصناعة المحلية بهدف زيادة معدلات التصدير، كاشفاً عن وجود تحديات تواجه المستثمرين، متعلقه بتداخل المسؤوليات بين جهات متعددة.

وذكر الخطيب، أن بعض المستثمرين يواجهون مشكلة بسبب فرض رسوم إضافية بنسبة 5%، مؤكدًا أنه يجري التنسيق لحل مثل هذه المشكلات وتبسيط الإجراءات.

وفيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الدولية، أشار إلى أهمية هذه الفعاليات في دعم الصادرات وتعزيز الحضور المصري عالمياً.

وأشاد الخطيب، بأداء الجناح المصري في معرض تنزانيا العام الماضي، الذي حصل على جائزة “أفضل جناح”، مشدداً على ضرورة استمرار هذا التواجد بصفة مستمرة

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وكشف عن مراجعة بعض القرارات التي تسببت في تقليص المشاركة المصرية ببعض المعارض الدولية، خاصة وأن عدد من الدول الأفريقية، مثل الجزائر، تفتقر إلى معارض متخصصة، ما يجعل المشاركة في هذه الأسواق فرصة هامة لتعزيز التواجد التجاري.