انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب في الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية قفزة بقيمة وصلت إلى 70 قرشا للغرام الواحد، وذلك بحسب آخر تسعيرة صادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات أمس الخميس.



وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة إلى 53.9 دينار والشراء إلى 51.9 دينار.



كما ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 62.1 دينار والشراء إلى 59.9، كذلك ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 47.9 و44.4 دينار على التوالي.



ويبلغ سعر بيع الليرة الرشادي في السوق المحلية نحو 378 دينارا، بينما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 432 دينارا.