نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي ترحيل امتحانات نوفمبر لتكون أول ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، بإلزام المديريات التعليمية بترحيل مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لتكون بداية ديسمبر.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنها لم تتدخل لترحيل مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لتكون أول ديسمبر في أي مديرية تعليمية، وكل محافظة تحدد المواعيد وفق ظروفها سواء في الأول من ديسمبر أو في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.