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أحمد جودة - القاهرة - بوسي تروج لحلقتها مع الإعلامي محمد قايس في "عندي سؤال"



شاركت المطربة بوسي، صور تجمعها مع الإعلامي محمد قايس، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

بوسي تروج لحلقتها في "عندي سؤال"

حيث علقت بوسي على منشورها قائلة: "استنوني النهارده في حلقة جديدة من نوعها مع الصديق العزيز والإعلامي الجميل محمد قايس على قناة المشهد في "عندي سؤال"، على يوتيوب.

بوسي تروج لحلقتها مع الإعلامي محمد قايس في "عندي سؤال"

آخر أعمال بوسي الغنائية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال بوسي أغنية " دنيا جديدة "، التي قدمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" كالأغنية الدعائية للمسلسل وهي من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، وحققت الأغنيه نجاحًا كبيرًا فور عرضها كما حازت على 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال بوسي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال بوسي في الدراما هو مسلسل "الديفا"، والمسلسل من بطولة سيرين عبد النور، يعقوب الفرحان، بوسي، وسام فارس، ستيفاني عطا الله، دوري السمراني، نبال عرقجي، مهيرة عبد العزيز، ميشال أضباشي، هادي شتت، والمسلسل من تأليف إنجي القاسم وسارة مراد وهند رضوان، وإخراج رندة علم.

كلمات أغنية "دنيا جديدة" لبوسي



لما حلمت بدنيا جديدة

خدني الحلم لسكة بعيدة

وبعت الكل عشان أحلامي

فكرت إن أنا هبقى سعيدة

معرفتش أحسب على مهلي

لما لقيت حلمي بيندهلي

بعت اخواتي وأبويا وأهلي

ولقيت نفسي فجأة وحيدة

يغور كل ده

لو التمن قلة رضا

يا أبويا كنت منعتني

وأنا مش معاك الكون هلاك

يغور كل ده

لو التمن قلة رضا

حلمي اللي كان بيشدني

خلاني أسيب جنة رضاك

وجايه بمد إيديا خدوني

في حضنكم شوية

وجايه بمد إيديا خدوني

في حضنكم شوية