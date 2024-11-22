مال وأعمال

وزير الاستثمار: إعداد دراسة شاملة لتنظيم قطاع السيارات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: إعداد دراسة شاملة لتنظيم قطاع السيارات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - محمد أحمد_ أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العمل على دراسة شاملة لتنظيم قطاع السيارات في مصر.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الاستراتيجية الجديدة ستعمل علي تذليل العقبات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

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وأكد الخطيب، تمتع السوق المصرية بميزة تنافسية عالية في مجال التجارة والصناعة، وهو ما تؤكده شهادات العديد من المستثمرين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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