حسن الخطيب: قرب إطلاق خطة جديدة لتحسين بيئة الأعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - محمد أحمد_ أعلن حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اقتراب الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة للوزارة، والتي تستهدف تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هذه الخطة تسعى إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، مع التركيز على توفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وأكد الخطيب أن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية فريدة تشمل بنية تحتية متطورة، ومدن جديدة حديثة، وأسواق استهلاكية كبيرة مدعومة بعمالة مدربة و مؤهلة.

وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يتوسط قارات العالم، يسهل النفاذ إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وأشار الوزير إلى تنوع مصادر الطاقة في مصر، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة عبر اتفاقيات التجارة الحرة.