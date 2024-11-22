نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استبعاده المتكرر.. قرار جديد من إدارة الاهلي تجاه يوسف أيمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أنها ترفض التسرع في اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل يوسف أيمن، مدافع الفريق، رغم استبعاده المتكرر من قوائم المباريات، وآخرها لقاء الاتحاد السكندري الذي يُقام في الثامنة مساء اليوم.

قرار جديد من إدارة الاهلي تجاه يوسف أيمن

وأكد المصدر داخل النادي أن اللجنة لم تناقش بعد مسألة قطع إعارة اللاعب، الذي انضم للفريق في الصيف الماضي من الدحيل القطري، خاصة بسبب تراجع مستواه الفني وابتعاده عن المشاركة في المباريات.

أضاف أن اللجنة قررت منح الجهاز الفني الحرية الكاملة لتقييم مستوى اللاعب في المباريات القادمة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم عقد جلسة لاحقًا لحسم مصير يوسف أيمن، في حال استمر على نفس المستوى، مع مراجعة تفاصيل عقده لضمان اتخاذ القرار الأنسب بشأن استمراره مع الفريق أو عودته إلى ناديه في يناير المقبل.

وكان المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، قد قرر استبعاد يوسف أيمن من قائمة مباراة الاتحاد السكندري في دوري NILE، والتي ستُقام اليوم على ملعب السلام.

