العالم اليوم - لاغارد: أوروبا بحاجة عاجلة إلى اتحاد للأسواق الرأسمالية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:24 مساءً - أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، أن أوروبا في حاجة ملحة لإحراز تقدم في إقامة اتحاد للأسواق الرأسمالية في مواجهة الصراعات التجارية التي تلوح في الأفق.

وذكرت لاغارد خلال الاجتماع المصرفي الأوروبي بفرانكفورت أن اتحاد الأسواق الرأسمالية المقترح "مهم لنصبح أكثر مرونة في ظل اقتصاد عالمي خذ في التفتت".

ودفعت لاغارد بأن "أسواق رأس المال هي الرابط المفقود للأوروبيين لتحويل مدخراتهم الكبيرة إلى ثورة أكبر، مما سيمكنهم في نهاية المطاف من إنفاق المزيد وتعزيز الطلب الداخلي".

وأضافت: "ورغم ذلك، فالضرورة المتنامية لم يقابلها تقدم ملموس نحو اتحاد الأسواق الرأسمالية، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى أن تطبيقه ما زال معرفا بصورة فضفاضة".