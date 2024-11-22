ديكورات شتوية عصرية: أفكار مبتكرة لتحويل منزلكِ إلى واحة دافئة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

مع قدوم فصل الشتاء، نبحث جميعًا عن طرق لتحويل منازلنا إلى ملاذات دافئة ومريحة. ديكور المنزل يلعب دورًا هامًا في خلق أجواء مريحة ومبهجة، خاصة في فصل البرد. في هذا المقال، سنقدم لكِ مجموعة من الأفكار العصرية والمبتكرة لتجديد ديكور منزلكِ هذا الشتاء، وتحويله إلى واحة دافئة تستمتعين بقضاء وقتك فيها.

استخدمي الألوان الدافئة مثل البرتقالي والأحمر والأصفر والبيج والبني لإضفاء شعور بالدفء والراحة على منزلكِ.

يمكنكِ استخدام هذه الألوان في الدهانات، الوسائد، السجاد، والاكسسوارات.

استبدلي الأقمشة الخفيفة بأقمشة ثقيلة مثل الصوف والقطيفة والفلور.

استخدمي هذه الأقمشة في الستائر، المفروشات، والبطانيات.

استخدمي الإضاءة الخافتة والدافئة لإضفاء جو رومانسي ودافئ على منزلكِ.

يمكنكِ استخدام الشموع، المصابيح ذات الإضاءة الصفراء، وأضواء الخيط.

أضيفي لمسات شتوية إلى منزلكِ باستخدام الاكسسوارات مثل الشموع المعطرة، الفوانيس، الوسائد المزينة بأشكال شتوية، وأغصان الشجر الجافة.

املئي منزلكِ بالنباتات الخضراء لإضفاء لمسة من الطبيعة والحياة.

يمكنكِ اختيار نباتات داخلية تتناسب مع إضاءة منزلكِ.

إذا كان لديكِ مدفأة، زينيها بأخشاب الحطب أو الشموع لإضفاء جو دافئ ورومانسي.

حتى لو لم تحتفلي بعيد الميلاد، فإن شجرة عيد الميلاد المزينة بأضواء ملونة يمكن أن تضيف لمسة سحرية إلى منزلكِ.