أنجلينا جولي تعود بقوة: من ماريا كالاس إلى عالم الموضة في باريس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تشهد الساحة الفنية العالمية عودة قوية للنجمة العالمية أنجلينا جولي، حيث تتوالى أعمالها الفنية وتلفت الأنظار إليها مجدداً. فبعد أن أبهرت الجمهور والنقاد بأدائها المميز في فيلم “ماريا” حيث جسدت شخصية المغنية الأسطورية ماريا كالاس، تستعد الآن لخوض تجربة جديدة في عالم الموضة.

كان فيلم “ماريا” نقطة تحول مهمة في مسيرة أنجلينا جولي الفنية. فقد تمكنت من تجسيد شخصية ماريا كالاس ببراعة، وحصدت إشادات واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء. وقد مهد هذا الدور الطريق لعودة جولي بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب نسبي.

وفي خطوة مفاجئة، قررت أنجلينا جولي المشاركة في فيلم “Stitches” أو “Coutures”، وهو فيلم تدور أحداثه في عالم الموضة الراقية بباريس. ستجسد جولي في هذا الفيلم دور مخرجة أفلام، وتتعقد حياتها مع سيدتين أخريين خلال أسبوع الموضة.

الجدير بالذكر أن فيلم “Stitches” سيتم إخراجه من قبل المخرجة الفرنسية أليس وينوكور، والتي سبق لها أن قدمت فيلم “Proxima” الذي نال استحسان النقاد. ومن المتوقع أن يكون التعاون بين جولي وينوكور مثمرًا ويقدم عملاً سينمائياً مميزاً.

“Without Blood”: رحلة في عالم الدراما الحربية

بالإضافة إلى فيلمي “ماريا” و”Stitches”، أخرجت أنجلينا جولي فيلم “Without Blood” وهو فيلم درامي حربي مبني على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الإيطالي أليساندرو باريكو. ويحكي الفيلم قصة امرأة تبحث عن الانتقام بعد مقتل عائلتها.

لم تتوقف أنجلينا جولي عند التمثيل، بل أثبتت موهبتها في الإخراج من خلال فيلم “Without Blood”. وقد نال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد، وحقق نجاحًا كبيرًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.