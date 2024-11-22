منة شلبي تطل على المسرح السعودي بـ “شمس وقمر”.. تفاصيل العرض المرتقب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية منة شلبي عن انطلاق أول تجربة مسرحية لها بعنوان “شمس وقمر”، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. وقد لاقى الخبر تفاعلاً كبيراً من جمهورها الذي عبّر عن حماسه الشديد للمسرحية.

تفاصيل المسرحية:

تشارك منة شلبي في بطولة المسرحية نخبة من النجوم، أبرزهم الفنان الكوميدي بيومي فؤاد والفنان محمود الليثي. ومن المقرر أن تعرض المسرحية على مسرح بكر الشدي في الرياض خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

نجاح منة شلبي في السينما:

يأتي الإعلان عن المسرحية بعد النجاح الكبير الذي حققته منة شلبي في فيلمها الأخير “الهوى سلطان”، والذي تصدر شباك التذاكر منذ عرضه. ويشاركها البطولة في الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد داود وأحمد خالد صالح.

أسباب نجاح منة شلبي:

تتمتع منة شلبي بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وذلك بفضل موهبتها التمثيلية الكبيرة وقدرتها على تجسيد الشخصيات المختلفة. كما أنها تتميز بجاذبية خاصة جعلتها أيقونة للمرأة المصرية المعاصرة.

أهمية المسرحية:

تعتبر مسرحية “شمس وقمر” خطوة مهمة في مسيرة منة شلبي الفنية، حيث تمثل تحدياً جديداً لها. ومن المتوقع أن تحقق المسرحية نجاحاً كبيراً نظراً للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها منة شلبي وزملائها المشاركين في العمل.