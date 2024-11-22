تاليسكا ولابورت خارج قائمة النصر أمام القادسية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:02 صباحاً - استبعد ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر السعودي البرازيلي أندرسون تاليسكا، والإسباني إيميريك لابورت، من قائمة النصر لمواجهة القادسية في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، اليوم الجمعة.

وجاء استبعاد تاليسكا بسبب الإصابة، أما غياب إيميريك لابورت فهو لـ (ظروف خاصة) كما قالت صحيفة (الرياضية) السعودية.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في ترتيب فرق دوري روشن السعودي بـ 22 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 28 نقطة، والاتحاد الوصيف بـ 22 نقطة، فيما يتواجد القادسية في المركز الخامس بـ 19 نقطة.