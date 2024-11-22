الدوري البلجيكي (15): رويال أنتويرب يواجه ديندر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يقصّ فريقا رويال أنتويرب وديندر شريط مباريات الجولة الخامس عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق رويال أنتويرب في المركز الثاني بـ 26 نقطة، فيما يتواجد فريق ديندر في المركز الثاني عشر بـ 17 نقطة.

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 31 نقطة يليه رويال أنتويرب بـ 26 نقطة، كلوب بروج بـ 25 نقطة، أندرلخت بـ 23 نقطة، وجينت بـ 22 نقطة.