الكشف عن خطة أنشيلوتي للتعامل مع الغيابات أمام ليجانيس وليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن خطة كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، للتعامل مع الغيابات التي يعاني منها فريقه أمام ليجانيس وليفربول.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عدة، وخاصة على مستوى الخط الدفاعي.

وتضم قائمة الغيابات كلاً من داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، تشواميني، رودريجو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن أنشيلوتي قرر الدفع بالشاب راؤول أسينسيو في مركز قلب الدفاع بجانب روديجر.

وتابعت الصحيفة، أن أنشيلوتي يرى راؤول أسينسيو هو اللاعب المثالي حتى عودة تشواميني ويحتفظ له بدور قلب الدفاع الثالث حتى يحصل دافيد ألابا على الضوء الأخضر من أطباء النادي.

أما بالنسبة للظهير الأيمن، وفي ظل غياب كارفاخال وفاسكيز، فإن خيار أنشيلوتي سيكون الاعتماد على فيدي فالفيردي، بهذا المركز.

واستقر المدرب الإيطالي على إبراهيم دياز ليكون بديل رودريجو في التشكيلة، مفضلاً الجناح المغربي على الثنائي أردا جولر وإندريك.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا، برصيد 27 نقطة.