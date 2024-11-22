عمرو سعد يكشف أسرار مسيرته الفنية في مهرجان القاهرة السينمائي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:55 مساءً - أثار الفنان المصري عمرو سعد الجدل خلال مشاركته في ندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كشف العديد من الأسرار عن حياته الشخصية والفنية، وتحدث عن بداياته الصعبة وكفاحه للوصول إلى النجومية.

بدايات صعبة وكفاح طويل

أكد عمرو سعد أن بداياته الفنية كانت صعبة للغاية، حيث واجه العديد من التحديات والعقبات، وقال: “الناس لو شافت معاناتي هتبكي”. وكشف عن أنه بذل جهداً كبيراً في فيلمه الجديد “الغربان”، والذي استغرق التحضير له أربع سنوات، مشيراً إلى أن الميزانية الضخمة التي أنفقت على الفيلم تبلغ نصف مليار جنيه.

رأي عمرو سعد في السينما والأخلاق

أوضح عمرو سعد أن تقييم الفيلم من الناحية الأخلاقية أمر غير صحيح، حيث يخضع كل عمل فني للرقابة، وقال: “لازم فكرة تقييم الفيلم من الناحية الأخلاقية تتمحي من ثقافتنا”. كما أكد أن السينما المصرية كانت تمتلك تاريخاً حافلاً بالأعمال الفنية المتميزة، ولكنها تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي.

نصائح للشباب

وجه عمرو سعد نصيحة للشباب الطموحين، مشدداً على أهمية الثقة بالنفس والعمل الجاد لتحقيق الأهداف. وقال: “الثقة في القدرة هي الأهم بالنسبة الى الشاب”.