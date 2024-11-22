دي لا فوينتي: نريد الحفاظ على لقب دوري الأمم الأوروبية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:55 مساءً - علق لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، على قرعة دوري الأمم الأوروبية، والتي أوقعت منتخبه بمواجهة هولندا، في ربع نهائي البطولة.

وستلعب مباراة الذهاب، يوم 20 مارس/آذار في هولندا، ثم مواجهة العودة بعدها بثلاثة أيام في إسبانيا.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني: “في هذا المستوى، سيكون كل الخصوم صعبين.. لم نواجه هولندا منذ فترة.. يتمتع الفريق بلاعبين كبار، وقدموا أداء طيباً في اليورو”.

وأضاف: “اللعب على أرضك قد يساعدك في حل أي عثرة تواجهها في المباراة الأولى.. الجمهور معنا، وهذا جيد.. لكن علينا أن نقدم أداء طيباً في الذهاب”.

وأتم: “دوري الأمم بطولة صعبة، ولقبها مهم، والفوز به ليس هيناً.. رغبتنا هي أن ننافس بقوة، وأن نصل إلى أبعد حد، وأن نصارع من أجل الحفاظ على اللقب”.