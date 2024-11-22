الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عاماتجهت أسعار الذهب اليوم إلى تحقيق أفضل أداء لها في عام مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وسط ازدياد التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تخفيضات الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق الآسيوية 0.7 % إلى 2688.70 دولار للأوقية، وزاد الذهب نحو 5% على أساس أسبوعي حتى الآن وهو أفضل أداء له منذ مطلع أكتوبر 2023، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2691 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 30.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنفس النسبة إلى 966.14 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% مسجلًا 1040.58 دولار للأوقية. وتتجه المعادن النفيسة الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.