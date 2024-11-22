سعد لمجرد وإيلي أفرام في تعاون عالمي جديد يشعل مواقع التواصل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أشعل الفنان المغربي الشهير سعد لمجرد مواقع التواصل الاجتماعي بتلميحه لتعاون فني جديد يجمعه بالنجمة السويدية اليونانية إيلي أفرام. ونشر لمجرد صورة له مع أفرام عبر حسابه على إنستغرام، ظهرا فيها وهما يرتديان ملابس تراثية، مما يشير إلى أن الصورة من كليب أغنيته الجديدة.

وكتب لمجرد على الصورة تعليقاً مثيراً قال فيه: “أجواء عالمية.. ترقبوا المزيد”. مما زاد من حماس الجمهور وتوقعاتهم لهذا التعاون الذي يجمع نجمين من عالمين مختلفين، حيث تتمتع أفرام بشهرة واسعة في بوليوود، بينما يعتبر لمجرد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

يعتبر هذا التعاون خطوة جريئة من سعد لمجرد، حيث يسعى من خلاله إلى توسيع قاعدة جمهوره والوصول إلى شريحة أكبر من المستمعين حول العالم. كما أنه يمثل فرصة لتقديم الموسيقى العربية للعالم بشكل جديد ومبتكر.

إيلي أفرام هي ممثلة سويدية يونانية، اشتهرت بأدوارها في السينما الهندية (بوليوود). تتمتع أفرام بشعبية كبيرة في الهند، وقد شاركت في العديد من الأفلام الناجحة.

يتوقع الجمهور أن يكون هذا التعاون بين سعد لمجرد وإيلي أفرام ناجحًا جدًا، وأن يحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم. ويتطلعون بشوق إلى طرح الأغنية الجديدة ومشاهدة الفيديو كليب.