الدوري الروسي (16): روبين كازان ينتظر آكرون تولياتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق آكرون تولياتي في ضيافة روبين كازان، اليوم الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الروسي بكرة القدم.

يتواجد فريق روبين كازان في المركز السابع بـ 19 نقطة، فيما يتواجد آكرون تولياتي في المركز التاسع بـ 16 نقطة.

ويتصدر كراسنودار ترتيب فرق اللدوري الروسي بـ 37 نقطة، يليه زينيت سانت بطرسبرغ بـ 36 نقطة، لوكوموتيف موسكو بـ 34 نقطة، دينامو موسكو بـ 39 نقطة، وسبارتاك موسكو بـ 24 نقطة.