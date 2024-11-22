انت الأن تتابع خبر العراق يطلب عقد دورة لجامعة الدول العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن جمهورية العراق طلبت رسمياً عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن؛ لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ أيلول/ سبتمبر الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.

وأكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في بيان، أن الجامعة تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الأعضاء للتشاور بشأن تحديد موعد مقترح.

وأضاف السفير زكي، أن عدة دول أيدت الطلب العراقى وبناء عليه سيتم تحديد الموعد فى ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واليمن باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية، للاتفاق على تحديد الموعد.