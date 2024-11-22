انت الأن تتابع خبر مسؤولون أمريكيون:لبنان قبلت شرط حرية التحرك الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادر المبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتاين، إلى الولايات المتحدة بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها في لبنان وإسرائيل.



ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن هناك قبولا في لبنان للدعم الأمريكي لحرية التحرك الإسرائيلي ضد "التهديدات المباشرة".



وبحسب تقارير أمريكية، ورغم وجود بعض الفجوات في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فإن الطرفين يقتربان من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار قد يتم خلال أيام.



كما تم تحقيق تقدم في موضوع اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ الاتفاق، حيث ستضم اللجنة ممثلين من قوى غربية (أمريكا، بريطانيا، وفرنسا) إلى جانب دول عربية معتدلة (الأردن، مصر، والإمارات).



وأكد مسؤولون إسرائيليون أن معظم التفاصيل تم الاتفاق عليها، لكن القضايا العالقة ما زالت حساسة جدًا وقد تعرقل الاتفاق. أهم هذه القضايا هو ضمان حرية التحرك الإسرائيلي في حال حدوث خروقات من الجانب اللبناني.



رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أكد خلال زيارته للحدود الشمالية أن الهدف الأساسي هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.



وأشاد بإنجازات الجيش التي أحدثت تغييرات ميدانية تسمح بالتقدم في العملية السياسية.



ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة قرارات حاسمة ستحدد مصير الحدود الشمالية. وتؤكد إسرائيل على ضرورة وضع سياسة واضحة وصارمة للرد على أي "خروقات" محتملة، خاصة مع اعتزامها إنهاء العمليات في غزة والانتقال لمواجهة "التحدي" الإيراني.

