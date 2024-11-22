انت الأن تتابع خبر عمدة ديربورن الأمريكية:سأعتقل نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال عبد الله حمود عمدة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية الذي كان منتقدًا صريحًا لدعم واشنطن للإحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، إنه سينضم إلى غالبية الدول في الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي أصدرت قرار اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، وأنه سوف ينفذ أوامر الاعتقال إذا أتيحت له الفرصة.



وقال رئيس البلدية عبد الله حمود على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": “قد لا يتخذ رئيسنا إجراءً، لكن قادة المدينة يمكنهم ضمان عدم الترحيب بـ(رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب، بالسفر بحرية عبر الولايات المتحدة”.



وقال حمود إن سلطات ديربورن ستعتقل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إذا وطئت أقدامهما حدود المدينة، ودعا مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى القيام بالمثل.



في السياق، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، إنها ترفض “بشكل أساسي” مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق.



وقالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، إنها وجدت “أسبابًا معقولة” لاعتقال نتنياهو وغالانت بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، بعد أكثر من 13 شهرًا من بدء الاحتلال الإسرائيلي قصفه وحصاره شبه الكامل على غزة .