الدوري الفرنسي (12): سان جيرمان يلتقي تولوز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراتان في انطلاقة الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلتقي في المباراة الأولى موناكو مع ستاد بريست الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق موناكو في المركز الثاني بـ 23 نقطة، فيما يتواجد ستاد بريست في المركز الثاني عشر بـ 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية التي ستجري اليوم، يلتقي باريس سان جيرمان مع تولوز، الساعة 23:00.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 29 نقطة، فيما يتواجد تولوز في المركز العاشر بـ 15 نقطة.