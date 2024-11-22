تامر كروان: "الموسيقى تتخلل الوجدان ومن يعمل بالموسيقى لا بد أن يكون لديه إحساس "

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 محاضرة نقاشية مع المؤلف الموسيقي تامر كروان وكان يدير الجلسة الناقد عصام زكريا.

وتحدث “كروان” عن وضع الموسيقى التصويرية في الأفلام، وقال:" إنه يحاول الوصول للموسيقى التي تدعم إيقاع الفيلم والدراما الموجودة فيه وأن الفيلم يسير في الزمن وأحاول السير معه، الموسيقى فن مجرد تتخلل الوجدان وتصل للقلب بسرعة أكثر من العناصر البصرية وهو ما يجعلها تلعب الكثير من الأدوار المخفية داخل الفيلم".

وتابع حديثه قائلًا:"المخرج يكون لديه رؤية يسعى لتحقيقها والموسيقار يكون فخورا بالموسيقى التي يصنعها ولازم يقلل الفخر عشان يقدر يتعاون، لو انت فاهم المخرج قادم من أي جزئية، لو انت فاهم ما الذي يبحث عنه، ستقلل هذه الأمور نقاط عدم التلاقي".

وشدد “كروان” على أن من يعمل في الموسيقى التصويرية لا بد أن يكون لديه إحساس بعناصر الصورة والفيلم، حتى يقدم موسيقى تناسب العمل الذي يشارك فيه.

لمحة عن مؤلف الموسيقى تامر كروان

تامر كروان هو مؤلف موسيقي ومهندس صوت مصري بارز، يُعرف بإسهاماته الكبيرة في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات.

وُلد تامر في مصر ودرس الموسيقى وتعلم فنونها على يد متخصصين، مما أكسبه خلفية موسيقية قوية جعلته واحدًا من أبرز الملحنين في عالم السينما العربية.

بدأ تامر كروان مسيرته الفنية في تسعينيات القرن الماضي، ونجح سريعًا في ترك بصمته الخاصة بفضل موهبته في استخدام الموسيقى للتعبير عن المشاعر والأجواء السينمائية المختلفة. تعاون مع عدد كبير من المخرجين المصريين والعرب، وشارك في تأليف الموسيقى التصويرية لأفلام ومسلسلات لاقت استحسانًا كبيرًا من النقاد والجمهور.

يتميز أسلوب تامر كروان بالمزج بين الألحان الشرقية والغربية، والقدرة على نقل الحالة النفسية للشخصيات من خلال الموسيقى، مما جعله ينجح في تقديم موسيقى تتناسب مع مختلف الأنواع السينمائية، سواء الدرامية أو الرومانسية أو الأكشن.

مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات. يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة.

و كل عام، يسعى مهرجان القاهرة إلى تقديم أفلام جديدة ومبتكرة، ويُعد مساحة حرة للإبداع الفني والسينمائي، مع التركيز على تقديم أفلام من مناطق وثقافات متنوعة، مما يجعله واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

و يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الأقسام والبرامج المتنوعة، من أبرزها:

المسابقة الرسمية: وتشمل الأفلام الطويلة المتنافسة على جوائز المهرجان، مثل "الهرم الذهبي" لأفضل فيلم. آفاق السينما العربية: قسم خاص بالأفلام العربية من مختلف الدول، يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما العربية. آفاق السينما الدولية: يضم أحدث الأفلام العالمية من مختلف الثقافات واللغات. عروض خاصة: يتم فيها عرض أفلام مميزة تمثل تجارب فنية مختلفة أو موضوعات تثير الجدل. عروض كلاسيكية: استعادة لأعمال سينمائية قديمة تعتبر تحفًا فنية.

جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يمنح مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الجوائز، منها: