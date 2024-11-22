لاتغفلي عنها.. أسباب نقص الحديد وتأثيره على البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعد نقص الحديد في الجسم من المشكلات الشائعة التي تؤثر على صحة وجمال البشرة، خاصةً لدى النساء. يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في كريات الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.

عندما يكون هناك نقص في الحديد، يؤثر ذلك على إنتاج الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متعددة على البشرة.

أسباب نقص الحديد:

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى نقص الحديد في الجسم، ومن أبرزها:

1. النظام الغذائي: تناول وجبات غذائية فقيرة في محتواها من الحديد، مثل الأطعمة النباتية والحبوب المكررة، قد يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم.

2. الفقر الدموي: يحدث نتيجة النزيف المزمن، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، مثل فقر الدم الناتج عن القرحات المعوية أو الطمث الغزير لدى النساء.

3. سوء الامتصاص: يحدث نتيجة لبعض الاضطرابات الهضمية، مثل متلازمة الأمعاء القصيرة أو مرض كرون، والتي تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل صحيح.

4. الاحتياجات المرتفعة: تزداد الحاجة إلى الحديد في مراحل معينة من الحياة، مثل فترة الحمل والرضاعة أو النمو والتطور في مرحلة الطفولة.

5. فقدان الدم: قد يحدث نتيجة لإجراء عمليات جراحية أو نزيف داخلي أو خارجي.

آثار نقص الحديد على لون البشرة:

عندما يكون هناك نقص في الحديد، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الهيموجلوبين، وبالتالي على تدفق الأكسجين إلى أنسجة الجسم. وتظهر هذه التأثيرات على البشرة بعدة طرق:

1. شحوب البشرة: نتيجة لقلة تدفق الأكسجين، تبدو البشرة باهتة وشاحبة.

2. إحمرار الخدود: في بعض الأحيان، تظهر بقع حمراء على الخدود نتيجة لمحاولة الجسم تعويض نقص الأكسجين.

3. تغير لون الشفاه: قد تبدو الشفاه باهتة وشاحبة أو حتى زرقاء نتيجة لنقص الدم.

4. تطور البقع الصبغية: قد يؤدي نقص الحديد إلى زيادة إنتاج الميلانين، مما يتسبب في ظهور بقع داكنة أو سمراء على البشرة.

5. ضعف نمو الأظافر: نقص الحديد قد يؤثر على نمو الأظافر وجعلها هشة وضعيفة.

علاج نقص الحديد وتحسين لون البشرة:

يمكن علاج نقص الحديد من خلال تناول مكملات غذائية حديدية، بالإضافة إلى تعديل النظام الغذائي لزيادة تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبقوليات والخضروات الورقية. كما أنه من المهم معالجة الأسباب الكامنة وراء نقص الحديد، مثل الاضطرابات الهضمية أو النزيف المزمن.

مع علاج نقص الحديد، يمكن أن تعود البشرة إلى لونها الطبيعي وتتحسن مظهرها بشكل ملحوظ. ومن المهم الحفاظ على مستويات الحديد الصحية في الجسم من خلال اتباع نمط حياة صحي وتناول الأطعمة الغنية بالحديد بشكل منتظم.