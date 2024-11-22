العالم اليوم - إصابة جديدة تزيد متاعب مانشستر سيتي.. وغوارديولا يعلّق

انتم الان تتابعون خبر إصابة جديدة تزيد متاعب مانشستر سيتي.. وغوارديولا يعلّق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - ازدادت مشكلة خط الوسط في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بعدما أكد بيب غوارديولا، المدير الفني، أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش سيغيب لما يقرب من شهر بسبب إصابة لم يتم الكشف عنها.

وأكد غوارديولا أن كوفاسيتش عاد من فترة توقف الدوري، بسبب أجندة المباريات الدولية، مصابا.

وأصيب اللاعب خلال مباراة المنتخب الكرواتي مع نظيره البرتغالي في دوري أمم أوروبا، واستبدل بين الشوطين.

وقال غوارديولا :" سيغيب لفترة. ثلاثة أسابيع أو شهر".

وازدادت أهمية كوفاسيتش لمانشستر سيتي بعد إصابة رودري، الخيار الأول للفريق في مركز وسط الملعب المدافع، بالرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم.

وربما يضطر إلكاي غوندوغان (34 عاما) للعب في مركز خط الوسط المدافع.

وتلقى غوارديولا أنباء سعيدة فيما يتعلق بخط الدفاع، حيث انتظم قلبا الدفاع جون ستونز ومانويل أكانجي، كما أصبح ناثان أكي متاحا.

وقال مدرب مان سيتي:"لا أعلم ما إذا كانوا جاهزين للعب مباراة كاملة، ولكن رؤية وجوههم في المران أمر جيد للغاية".

وخسر مانشستر سيتي، حامل اللقب، مبارياته الأربع الأخيرة في كافة المسابقات، ويواجه توتنهام في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي غدا السبت.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني حاليا، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول.