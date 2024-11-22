التعادل يحسم موقعة الوصل والوحدة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة الوحدة وضيفه الوصل، مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ثنائية الوحدة حملت توقيع كلاً من براهيما ديارا (د31)، وروبن أمارال (د67)، فيما سجل للوصل هاريس سيفيروفيتش (د19)، وجونغ سيون هيون (د84).

بهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، ورفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن.