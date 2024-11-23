الدوري الفرنسي:سان جيرمان يقسو على تولوز 3-0

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - فاز باريس سان جيرمان على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من جواو نيفيز (د35) ولوكاس بيرالدو (د 84) وفيتينيا (د 90).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول وبقي رصيد تولوز 15 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى فاز موناكو على ستاد بريست 3-0.

واستمر موناكو في مطارة سان جيرمان رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد ستاد بريست عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.