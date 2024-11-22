شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة في حفل زفاف صديقه: سكتة قلبية مفاجئة تهز الهند

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - حدث مأساوي هزّ الهند، حيث توفي شاب في مقتبل العمر بشكل مفاجئ خلال حفل زفاف صديقه في ولاية أندرا براديش. وقد انتشر مقطع فيديو مؤثر للحادثة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الشاب وهو يسلم هدية للعروسين قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضا جثة هامدة.

سكتة قلبية تحصد روح شاب

أكد الأطباء أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية حادة، وهي حالة طبية طارئة تتطلب تدخلاً عاجلاً. وقد أثارت هذه الحادثة الصدمة والحزن في أوساط المجتمع الهندي، وتساءل الكثيرون عن الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث مثل هذه النوبات القلبية المفاجئة في سن مبكرة.

أسباب متعددة وراء زيادة حالات النوبات القلبية لدى الشباب

أرجع الخبراء الطبيون زيادة حالات النوبات القلبية بين الشباب إلى عدة عوامل، من بينها:

نمط الحياة غير الصحي: انتشار السمنة، قلة النشاط البدني، والتغذية غير المتوازنة.

الإجهاد والضغوط النفسية: التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة الحديثة.

التلوث البيئي: وخاصة تلوث الهواء.

الأمراض المزمنة: مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

نصائح للوقاية من النوبات القلبية

أكد الأطباء على أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من النوبات القلبية، بما في ذلك:

ممارسة الرياضة بانتظام: لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا.

التغذية الصحية: التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والسكرية.

السيطرة على الوزن: الحفاظ على وزن صحي.

الابتعاد عن التدخين: فهو يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفحوصات الطبية الدورية: للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية.

دعوة للتوعية

شدد الخبراء على أهمية التوعية بأخطار النوبات القلبية وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. كما دعوا إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع أفراد المجتمع.