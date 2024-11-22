چايدا منصور في حوار لـ دوت الخليج الفني:' وجدت مبررات لشخصية نادين في " مين يصدق".. وعرضه في مهرجان القاهرة أسعدني

القاهرة - محمد ابراهيم - خاضت الفنانة الشابة چايدا منصور تجربة البطولة المطلقة لأول مرة من خلال فيلم " مين يصدق" الذي قد عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وحرص موقع" دوت الخليج" على إجراء حوار معها كونها بطلة الفيلم للتعرف على كواليس تحضيرها للشخصية وأصعب المشاهد بالنسبة لها وخطواتها المقبلة.





تحدثت چايدا منصور عن ردود أفعال الجمهور على دورها بعد العرض الأول للفيلم قائلة:' لم أستوعب ردود فعل الجمهور حتى الآن، شيء رائع أنني أرى نتيجة المجهود الذي بذلته من أجل الفيلم أمامي على أرض الواقع".

وعن اختيار المخرجة زينة أشرف عبد الباقي لها في الدور قالت چايدا منصور:' سألتها بالفعل عن سبب اختياري للدور على وجه التحديد لكنها لم تجب ولكنني سعيدة باختيارها لي، وأعطائي الفرصة، بالإضافة إلى أنها إنسانة في منتهى الاحترافية وساعدتني كثيرا"

جايدا منصور:' لم أحصل على ورشة تمثيل من أجل هذا الدور

وعن تفاصيل دور" نادين" كشفت چايدا منصور أنها عندما قرأت الورق حاولت تصديق الشخصية وإيجاد مبررات لكل تصرفاتها خلال الأحداث، بالإضافة إلى أنها تدربت على كل المشاهد بالكامل قبل التصوير".



وأشارت إلى أنها لم تحصل على ورشة تمثيل من أجل هذا الدور تحديدا لكنها تحصل على ورش دائما وقامت بتمثيل العديد من الأفلام القصيرة".

جايدا منصور تكشف عن أصعب المشاهد



وكشفت عن أصعب مشاهدها خلال الفيلم:' مشهد التحرش ومشهد المشاجرة كانوا من أصعب المشاهد، ومشهد الإغماء، الفيلم مليء بالمشاهد الصعبة".

جايدا منصور:' سعيدة بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

وأشارت إلى أن هناك أوجه شبه تجمعها بـ "نادين"، ولاسيّما فيما يتعلق بالأفكار التي يتم وصفها بالجنونية، ولكن مع وجود فرق وهو كونها لديها حدود فيما تفعله، على عكس "نادين" التي تُقدِم على الفعل من دون حساب عواقبه مضيفة: "أنا لسه عندي شوية عقل لكن هي عقلها رايح منها خالص.

وعن رؤيتها للشخصية قالت چايدا منصور:' أرى أنها قانونيا ليست مظلومة ولكنها على المستوى الإنساني ضحية، مين منا لم يكن يتمنى أن شخصيتها تستمر ولا تقف خلال أحداث الفيلم".





وعن خطوة مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي قالت چايدا منصور:' خطوة كبيرة ولا تأتي كل يوم وبالفعل سأحاول الاستفادة منها بأكبر شكل ممكن، وسعيدة بالمشاركة مع الفنان يوسف عمر الذي يقترب مني في السن والمخرجة زينة أشرف عبد الباقي أيضا، لأننا نستطيع أن نقول أن الشباب يجيدون صناعة أفلام جيدة".

فيلم "مين يصدق" هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.