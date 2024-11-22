ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية بحوزتهم مواد مخدرة قيمتها 8 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخيرة غير المرخصة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:

ضبط ( عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية ) بدائرة القسم .. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (6 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 10 بنادق خرطوش – 5 طبنجات – 5 فرد خرطوش) .

ضبط ( عنصر إجرامى) بدائرة القسم .. وبحوزته مضبوطات أبرزها (90 كيلو جرام من مخدر الحشيش) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ ( 8 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.