نيمار منتقداً رودري: أصبحت ثرثاراً!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - وجه البرازيلي، نيمار جونيور، نجم الهلال السعودي، انتقاداً قوياً للنجم الإسباني، رودري، بعد تصريحات الأخير بحق مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وقال رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، عن فينسيوس، في حوار مع برنامج “El Larguero”: “إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. إنه رجل ذكي ومع مرور الوقت سيدرك أنه كلما زاد تركيزه على أرض الملعب كلما أصبح أفضل”.

وأضاف: “لديه جوانب يجب تحسينها مثل أي شخص آخر. إنه شاب ذكي وسيكون لديه أشخاص ينصحونه جيداً، لذا فإن وجوده في ريال مدريد أفضل. إنه نادٍ له قيم لذلك لا يمكنني قول الكثير”.

تصريحات رودري، لم تعجب نيمار، الذي علق على فيديو التصريحات، قائلاً: “الآن أصبحت ثرثاراً”، في إشارة لكثرة التصريحات من رودري عن الجائزة.