نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: ضبط 2765 قضية تموينية بإجمالي 169 طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق.

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن علي مدار شهر.

وأشار محافظ الجيزة ان الحملات أسفرت عن ضبط ٢٤٦٥ قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت ١٦٩ طن سلع ومواد غذائية و١٣٠٧١٧ لتر زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات ١٤٥٩ قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة دون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.

كما تضمنت المضبوطات ٨٣ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت ( سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل(

بالإضافة إلى ٩٠٨ قضية بقطاع المخابز للإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز دون ترخيص بإجمالي مضبوطات ٢٤ طن.

كما تمكنت الجهود من ضبط ٨ قضايا في مجال البدالين التموينين للتجميع والاستيلاء علي سكر تمويتي وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بإجمالي ١١ طن و٧٦٠ كجم و٨٥٢ لتر.