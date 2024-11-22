نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الترتيب وينافسه الاتحاد والنصر ونقدم لكم جدول جدول ترتيب ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم الموافق 22 نوفمبر الحالي. مواعيد مباريات اليوم الأهلي ضد الفيحاء 4:50. الأخدود ضد الشباب 5:05. النصر ضد القادسية 7:00. ترتيب دوري روشن 1- الهلال 28 نقطة

2- الاتحاد 27 نقطة

3- النصر 22 نقطة

4- الشباب 21 نقطة

5- القادسية 19 نقطة

6- الخليج 16 نقطة

7- التعاون 15 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- الرياض 14 نقطة

10- ضمك 11 نقطة

11- الرائد 11 نقطة

12- الاتفاق 11 نقطة

13- العروبة 10 نقاط

14- الاخدود 8 نقاط

15- الخلود 7 نقاط

16- الفيحاء 7 نقاط

17- الوحدة 6 نقاط

18- الفتح 5 نقاط ترتيب هدافي دوري روشن المركز الأول- الكسندر ميتروفيتش 11 هدف المركز الثاني- كريم بنزيما ثمن أهداف المركز الثالث- كريستيانو رونالدو ست أهداف المركز الرابع- جورج نكودو ست أهداف المركز الخامس- اندرسون تاليسكا ست أهداف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.