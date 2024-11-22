نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. الأهلي يتقدم بهدف رياض محرز أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الأهلي على نظيره الفيحاء بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في دوري روشن السعودي.

وانطلقت مباراة الأهلي والفيحاء اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2024 على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي، في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق رياض محرز بالدقيقة 21 من ركلة جزاء.

تشكيل الأهلي أمام الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - سعد بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني - ألكسندر - جابري فيجا.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - رياض محرز - فراس البريكان.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الفيجاء في المرتبة السادسة عشر برصيد 7 نقاط.

وتنقل مباراة الأهلي والفيحاء عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.