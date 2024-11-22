بيراميدز يقترب من تجديد عقد نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر الحديث عن مستقبل محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وموقفه من تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

تطورات مستقبل الشيبي مع بيراميدز

حيث أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن نادي بيراميدز اقترب من تجديد عقد المغربي محمد الشيبي لمدة موسمين قادمين بعدما دخل الزمالك في مفاوضات معه مؤخرا للتعاقد معه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: بيراميدز اقترب من تجديد تعاقده مع الشيبي لمدة موسمين قادميين، وإدارة النادي ترغب في بقاء الشيبي لأطول فترة وسط المستويات المميزة التي يقدمها ورفضهم التفريط فيه".

وأضاف: "إدارة بيراميدز هدفها الأول حاليا الحفاظ على القوام الأساسي للفريق".