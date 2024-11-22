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دوري أدنوك الإماراتي (8): الشارقة والنصر وجهاً لوجه

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي شباب واتحاد كلباء، اليوم الجمعة، الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً، الشارقة مع النصر بنفس التوقيت، والوحدة مع الوصل الساعة 20:30.

أمس، وفي الجولة ذاتها، فاز العين على مضيفه العروبة 4-2، وحسر البطائح أمام خورفكان 1-3.

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري أدنوك بـ 18 نقطة، ويساويه شباب الأهلي بنفس الرصيد من النقاط، الوحدة بـ 14 نقطة، ولكل من النصر والجزيرة 13 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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